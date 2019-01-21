Mutu incorona Muriel: "Che qualità, dategli la numero 10!"

L'ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu ha commentato una foto di Luis Muriel sotto il profilo instagram della Fiorentina.

Nel commento, il Fenomeno viola ha incoronato il colombiano come nuovo numero 10, un vero complimento visto il passato di Mutu a Firenze.

Queste le sue parole: "sembra che finalmente si è trovato il 10 che mancava #murieldateglielo subito ... spero abbia continuità a questo livello perché alla prima mi fatto divertire tanto , che qualità!!"