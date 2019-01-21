Labaro Viola

Mutu incorona Muriel: "Che qualità, dategli la numero 10!"

L'ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu ha commentato una foto di Luis Muriel sotto il profilo instagram della Fiorentina.

A cura di Matteo Fabiani Matteo Fabiani
21 gennaio 2019 23:28
Mutu incorona Muriel: "Che qualità, dategli la numero 10!" -
News
Mutu
Muriel
Condividi

Nel commento, il Fenomeno viola ha incoronato il colombiano come nuovo numero 10, un vero complimento visto il passato di Mutu a Firenze.

Queste le sue parole: "sembra che finalmente si è trovato il 10 che mancava #murieldateglielo subito ... spero abbia continuità a questo livello perché alla prima mi fatto divertire tanto , che qualità!!"

 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok