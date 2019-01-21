Mutu incorona Muriel: "Che qualità, dategli la numero 10!"
L'ex attaccante della Fiorentina Adrian Mutu ha commentato una foto di Luis Muriel sotto il profilo instagram della Fiorentina.
A cura di Matteo Fabiani
21 gennaio 2019 23:28
Nel commento, il Fenomeno viola ha incoronato il colombiano come nuovo numero 10, un vero complimento visto il passato di Mutu a Firenze.
Queste le sue parole: "sembra che finalmente si è trovato il 10 che mancava #murieldateglielo subito ... spero abbia continuità a questo livello perché alla prima mi fatto divertire tanto , che qualità!!"