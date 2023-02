Reginaldo: “La Fiorentina di Italiano gioca meglio di quella di Prandelli ma noi avevamo Toni e Mutu”

L’ex giocatore della Fiorentina Reginaldo ha parlato ai microfoni di Radio Bruno, queste le sue parole sulla squadra attuale

Italiano il suo lo fa, fa arrivare la squadra in avanti tante volte poi se non si segna è difficile, io quando giocavo nella Fiorentina avevamo Toni, noi non giocavamo bene come questa squadra ma avevamo davanti Toni e Mutu. La Fiorentina a centrocampo ha giocatori di qualità come Bonaventura che la palla gol te la fanno anche arrivare, pensavo che con il tempo si migliorava ma non credo più sia una questione di tempo, non si riesce a realizzare ed a fare gol, giocare solo bene non basta

Dodò e Cabral? I brasiliani pensano che sia facile giocare in Italia, ma il calcio italiano è uno dei campionati più difficili da fare, è molto tattico, devi seguire le regole tattiche, magari non sarà veloce e muscolare come quello della Germania ma il calcio in Italia è molto difficile. Il campionato svizzero è diverso, non lo conoscevo, se vi dicessi che lo conoscessi direi una fesseria

Andare a ballare dopo la sconfitta contro la Juventus? C’è un momento per tutto, non è il momento di fare una cosa del genere, quando abbiamo perso due partite a noi ci hanno chiuso nello spogliatoio, per una questione di rispetto verso i tifosi era giusto stare a casa, io non lo avrei fatto

IL PARERE DI ROCIO RODRIGUEZ