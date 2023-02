Rocio Rodriguez: “Nico Gonzalez e Igor non sanno cosa vuol dire la gara contro la Juventus”

Rocio Rodriguez ai microfoni di Radio Bruno ha commentato la notizia di Nico Gonzalez e Igor in discoteca dopo la sconfitta contro la Juventus:

“Non sanno cosa vuol dire questa partita, provo a giustificarli cosi, mi sembra una follia perchè l’ho vissuto per tutta la vita. In una situazione del genere dopo una sconfitta e pochi giorni da una partita importantissima, non si esce a ballare, io non uscivo nemmeno a cena se si fosse giocato giovedi. Ormai non è come prima, si andava a prendere il caffè e la gente di Firenze ti spiegava tante cose, ormai il giocatore della Fiorentina non lo trovi per le strade”

