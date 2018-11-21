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Ujfalusi ricorda la sua Fiorentina: "Grande gruppo" Frey scherza: "Mutu aveva fatto serata la sera prima..."

L'ex difensore della Fiorentina Tomas Ujfalusi ha ricordato con un post i suoi anni con la maglia viola a Firenze. "Anno 2006, Grande gruppo" recita il post del ceco. Arrivano il commento di Dainelli,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 novembre 2018 13:13
Ujfalusi ricorda la sua Fiorentina: "Grande gruppo" Frey scherza: "Mutu aveva fatto serata la sera prima..." - Fiorentina's Adrian Mutu, (C), is celebrated by teammate Fabio Liverani, (L) and Thomas Ujfalusi after scoring during their UEFA Cup Group C3 Stage soccer match at Artemio Franchi stadium in Florence, 20 December, 2007. AFP PHOTO / NICO CASAMASSIMA
Fiorentina's Adrian Mutu, (C), is celebrated by teammate Fabio Liverani, (L) and Thomas Ujfalusi after scoring during their UEFA Cup Group C3 Stage soccer match at Artemio Franchi stadium in Florence, 20 December, 2007. AFP PHOTO / NICO CASAMASSIMA
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L'ex difensore della Fiorentina Tomas Ujfalusi ha ricordato con un post i suoi anni con la maglia viola a Firenze. "Anno 2006, Grande gruppo" recita il post del ceco. Arrivano il commento di Dainelli, il capitano, che ha confermato tutto questo e anche quello simpatico di Frey: "Dal sorriso di Mutu si capisce che aveva fatto serata il giorno prima". Ecco la foto del post e dei commenti

Ujfalusi ricorda la sua Fiorentina: "Grande gruppo" Frey scherza: "Mutu aveva fatto serata la sera prima..."

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