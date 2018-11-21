Ujfalusi ricorda la sua Fiorentina: "Grande gruppo" Frey scherza: "Mutu aveva fatto serata la sera prima..."
L'ex difensore della Fiorentina Tomas Ujfalusi ha ricordato con un post i suoi anni con la maglia viola a Firenze. "Anno 2006, Grande gruppo" recita il post del ceco. Arrivano il commento di Dainelli,...
A cura di Redazione Labaroviola
21 novembre 2018 13:13
L'ex difensore della Fiorentina Tomas Ujfalusi ha ricordato con un post i suoi anni con la maglia viola a Firenze. "Anno 2006, Grande gruppo" recita il post del ceco. Arrivano il commento di Dainelli, il capitano, che ha confermato tutto questo e anche quello simpatico di Frey: "Dal sorriso di Mutu si capisce che aveva fatto serata il giorno prima". Ecco la foto del post e dei commenti