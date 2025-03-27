Mutu: "Assumere cocaina il mio errore più grande, avrei potuto vincere il Pallone d'Oro facilmente"

Adrian Mutu ha ricordato i momenti difficili vissuti al Chelsea, dall'assunzione di cocaina alla squalifica per doping.

Nell'estate del 2003, il Chelsea investì 16 milioni di sterline per portare Adrian Mutu a Londra, approfittando delle risorse illimitate garantite dai nuovi finanziamenti di Roman Abramovich. Tuttavia, la sua esperienza con i Blues non è stata affatto memorabile.

L'attaccante rumeno, infatti, è ricordato più per la squalifica per doping che per le sue prestazioni sul campo. Recentemente, ai microfoni del Telegraph, ha ripensato a quel periodo: "Assumere cocaina durante il mio periodo al Chelsea è stata la peggiore decisione che potessi prendere nella mia carriera. Ero solo e triste, ma né la depressione né altro giustificavano le mie azioni. Avrei dovuto chiedere aiuto, e non l'ho fatto. Tuttavia, si impara da tutto nella vita, e quella lezione mi ha reso una persona migliore – molto più matura e consapevole di sé. E ne sono orgoglioso".

L'ex attaccante ha poi parlato della politica del club londinese: "Tolleranza zero – questa era la politica del Chelsea in materia di droghe. E penso che sia giusto. Ho commesso un errore, ho deviato dal percorso e ne ho pagato il prezzo".

Mutu ha ammesso di essersi trovato in difficoltà con il nuovo stile di vita: "Sono stato colto alla sprovvista. Non ero abituato a quella vita. Non ero preparato. Sono arrivato al Chelsea durante un periodo turbolento della mia vita personale e mi sono ritrovato intrappolato in troppe scuse e bugie. Ero troppo giovane e troppo solo."

Infine, ha riflettuto sulle conseguenze delle sue scelte: "Ci ho riflettuto molto e credo che per più di una stagione, fossi tra i migliori giocatori del mondo, quindi avrei potuto vincere il Pallone d'Oro facilmente. Ma cattive decisioni me lo hanno impedito. Cerco di non tormentarmi per questo".