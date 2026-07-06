Mutu incorona Dragusin: "La Fiorentina ha fatto un affare, per lui scelta giusta per rilanciarsi"

L'ex attaccante viola promuove l'imminente arrivo del difensore rumeno e considera l'operazione vantaggiosa sia per il giocatore sia per la Fiorentina

L'ormai imminente trasferimento di Radu Dragusin alla Fiorentina incassa anche il pieno sostegno di Adrian Mutu. L'ex attaccante viola, intervenuto ai microfoni di Fanatik.ro, ha espresso un giudizio molto positivo sull'operazione, ritenendola vantaggiosa sia per il difensore rumeno sia per il club toscano.

Secondo Mutu, per Dragusin Firenze rappresenta il contesto ideale per rilanciare la propria carriera dopo un periodo complicato."Credo che sia la scelta giusta. Radu ha bisogno di giocare con continuità per ritrovare la condizione e il livello che aveva mostrato prima di lasciare l'Italia. È un'opportunità importante per lui, ma anche per la Fiorentina."

L'ex numero 10 viola ha poi sottolineato come il club gigliato abbia puntato su un giocatore che in Serie A aveva già dimostrato il proprio valore."La Fiorentina ha concluso un ottimo affare. Dragusin ha disputato ottime stagioni nel campionato italiano e ha dimostrato le sue qualità. Sono convinto che questa operazione porterà benefici a entrambe le parti." [Foto Fanatik.ro]