VIDEO, Prandelli e Mutu, che show: “Non ha mai tradito in campo, gli dicevo di passa, poi faceva gol”

Adrian Mutu è stato premiato ed è entrato a far parte della Hall Of Fame della Fiorentina, il premio glielo ha consegnato il suo allenatore ai tempi della Fiorentina, Cesare Prandelli, colui che lo ha voluto a Firenze, sul palco un vero e proprio show tra i due (Il video di seguito). Queste le parole dei protagonisti:

Prandelli: “La storia è nata a Parma, arriva questo ragazzino con grandi credenziali, tecnicamente forte, personalità. Appena si presenta mi dice: “Io sono un numero dieci, io gioco dietro le punte, sono un regista” io dico vediamo, facciamo un pò di allenamenti e gli dico che secondo me lui non era nè un regista nè poteva giocare dietro le punte, gli dico: “Tu sei un attaccante”. Lui per 4/5 giorni mi guardava curioso, la fortuna è stata che ha fatto gol subito nelle prime partite, è stata una garanzie, da li ha iniziato ad avere fiducia ed ha avuto la capacità di ascoltare.

Un giocatore straordinario, quando doveva prenderlo a Firenze c’era qualche perplessità da parte di qualche dirigente, io gli ho detto che per lui garantivo io ma che non gli avrei regalato nulla. In campo non ha mai tradito, fuori dal campo ogni tanto andava ricorso e riportarlo nel lettino che usavano i piloti per gestire il jet lag, lui doveva gestire altre cose (ride ndr). Poi quando si svegliava io gli dicevo, guarda Adri, se non fai gol domenica… e infatti non ha mai tradito…

Vi racconto questo aneddoto sul secondo anno a Parma, ora posso raccontarlo, tanto io ormai non alleno più e Adrian ha smesso di giocare. Anche perchè se può fare lui l’allenatore lo possono fare tutti (ride ndr). Quando uno sa giocare a calcio, ha personalità, ha carisma, lui poi si informava sui movimenti, sugli schemi da fare. Vi racconto questa cosa, dopo il primo anno di Parma, il primo giorno di ritiro mi dice che voleva diventare il capitano, io gli dissi che doveva passare per la votazione dei compagni. Facciamo la votazione e clamorosamente vince: esulta, intervista, festeggiamenti. La notte arriva il team manager e mi dice che Adrian non c’era, mi chiama il presidente e mi dice che era andato al Chelsea…

Mutu era vero e l’ho sempre apprezzato, avevo un rapporto meraviglioso con lui e mi ha regalato grandissime soddisfazioni, tante volte dicevo passa passa, poi gol. Come il gol che ha fatto su punizione contro il PSV, era tanto lontano, gli ho detto ma che tiri, sono 30 metri, passa che la giochiamo, poi gol…”

Mutu prende la parola con il sorriso: “Questo è vero eh, l’altro non lo so, non mi ricordo niente (ride ndr). Chi ha l’ultima parola vince, quindi mister mi dispiace (ride ndr), quello che ha detto è quasi tutto vero, quasi…Vorrei a parte tutti gli scherzi vorrei ringraziare Prandelli perchè se sono qui è gran parte merito suo, spero di avergli dato tanto a lui e naturalmente a tutta la Fiorentina. L’esultanza con l’inchino? Non mi ricordo bene come nasce esattamente, volevo ripagare l’affetto che sentivo della tifoseria, la gente per la strada, i bambini, non sapevo come ringraziarli e mi è venuta quella cosa li., sono contento che è rimasta nella memoria del tifoso. Spero che un giorno lo canteranno ad un altro se no è un casino eh..”

