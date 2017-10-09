Adrian Mutu "fenomeno" anche fuori dal campo: lascia la Dinamo Bucarest e fa il grande salto in nazionale
Secondo quanto riportano i media romeni, "il fenomeno" Adrian Mutu sarebbe in procinto di lasciare il suo ruolo da direttore sportivo alla Dinamo Bucarest. Per lui si profilerebbe, infatti, la più ale...
A cura di Redazione Labaroviola
09 ottobre 2017 16:20
Secondo quanto riportano i media romeni, "il fenomeno" Adrian Mutu sarebbe in procinto di lasciare il suo ruolo da direttore sportivo alla Dinamo Bucarest. Per lui si profilerebbe, infatti, la più alettante ipotesi di un ruolo di spicco da ricoprire in nazionale, vicino al nuovo ct Cosmin Contra.