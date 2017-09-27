Labaro Viola

Semioli: ''Cosa servirebbe a questa Fiorentina? Adrian Mutu''

Intervenuto per parlare di viola a Radio Fiesole, l'ex giocatore gigliato Franco Semioli parla del momento vissuto dalla Fiorentina: "E' una squadra giovane, sono andati via tanti giocatori esperti. N...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2017 16:20
Semioli: ''Cosa servirebbe a questa Fiorentina? Adrian Mutu'' - F
F
News
Fiorentina
Mutu
Semioli
Condividi

Intervenuto per parlare di viola a Radio Fiesole, l'ex giocatore gigliato Franco Semioli parla del momento vissuto dalla Fiorentina: "E' una squadra giovane, sono andati via tanti giocatori esperti. Normale che adesso ci voglia pazienza. Occhio al Chievo, perché è una squadra rognosa. Chi presterei della mia Fiorentina a questa? Adrian Mutu: il fenomeno ci dava tutto".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok