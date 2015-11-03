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Notizie Semioli Fiorentina

Semioli: "La Fiorentina non concretizza ciò che produce. Var? Siamo nella direzione sbagliata"

29 gennaio 2024 20:42

Semioli: "Prandelli? Una grande persona prima che un grande allenatore. Tutt'ora sa darmi consigli"

04 giugno 2023 12:47

Semioli: "Questa Fiorentina ricorda la mia. La semifinale è giusto regalo per Firenze, merita grandi traguardi"

11 maggio 2023 18:30

Semioli: "La regressione della Fiorentina è netta. Quando c'ero io ci giocavano fenomeni, adesso invece..."

16 gennaio 2018 16:44

Semioli: ''Cosa servirebbe a questa Fiorentina? Adrian Mutu''

27 settembre 2017 16:20

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