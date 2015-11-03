Notizie Semioli Fiorentina

Semioli: "La Fiorentina non concretizza ciò che produce. Var? Siamo nella direzione sbagliata"
29 gennaio 2024 20:42
Semioli: "Prandelli? Una grande persona prima che un grande allenatore. Tutt'ora sa darmi consigli"
04 giugno 2023 12:47
Semioli: "Questa Fiorentina ricorda la mia. La semifinale è giusto regalo per Firenze, merita grandi traguardi"
11 maggio 2023 18:30
Semioli: "La regressione della Fiorentina è netta. Quando c'ero io ci giocavano fenomeni, adesso invece..."
16 gennaio 2018 16:44
Semioli: ''Cosa servirebbe a questa Fiorentina? Adrian Mutu''
27 settembre 2017 16:20
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