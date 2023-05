Semioli: “Questa Fiorentina ricorda la mia. La semifinale è giusto regalo per Firenze, merita grandi traguardi”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Franco Semioli, ha così parlato della Fiorentina in vista della sfida contro il Basilea: “Mi sembra di rivivere i momenti dell’era Prandelli. Dopo qualche annate problematiche ha ritrovato tranquillità e sicurezza. Italiano sta facendo benissimo,sta compiendo un lavoro eccezionale. In una città che merita grandi traguardi. E questa semifinale è un giusto regalo. Nico ha grande qualità, ci sono poi dei giocatori che mi piacciono molto come Ikonè e Sottil. La viola gioca a calcio e si diverte, se la gioca su tutti i campi.”

Poi ha proseguito: “Quando giocammo la semifinale di Coppa Uefa la città viveva di calcio. I giocatori di più esperienza sapranno dare più equilibrio in queste situazioni. Gli stimoli vengono da soli, in queste giornate.”