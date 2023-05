Tifosi del Basilea arrivati nel centro di Firenze, saranno in 2500 al Franchi per la partita

Ecco le prime immagini dei tifosi svizzeri arrivati in massa a Firenze per seguire il Basilea nella semifinale di andata di Conference League contro la Fiorentina. I supporters rossoblù si trovano nel centro del capoluogo toscano, zona Stazione Santa Maria Novella fino ad arrivare ad invadere Piazza Duomo, e si sposteranno in Piazza Indipendenza per poi raggiungere lo stadio Franchi con un corteo. Per adesso solo qualche problema per il traffico intorno alla stazione, come si vede dalle immagini.

