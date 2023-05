Il Basilea fa rifinitura sul campo sintetico del Firenze Sud. Lavoro tattico e squadra arrivata alle 10.45

Si sono allenati questa mattina sul campo sintetico del Firenze Sud Xhaka e compagni a poche ore dalla sfida contro la Fiorentina per l’andata della semifinale di Conference League. Il Basilea ha scelto il campo della società Firenze Sud in Via di Villamagna in zona Var Lungo all’interno del parco dell’Anconella. In realtà la società svizzera aveva chiesto prima la disponibilità alla Settignanese per utilizzare il campo in erba naturale, negato il permesso, aveva ripiegato sulla Sancat per poi trovare alla fine la soluzione Firenze Sud. I calciatori sono arrivati intorno alle 10.30 al campo, un’ora prima era arrivato lo staff del tecnico per preparare tutto il lavoro sul campo che è stato per la maggior parte tattico. Il Basilea si prepara per fermare la Fiorentina.

