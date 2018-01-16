Semioli: "La regressione della Fiorentina è netta. Quando c'ero io ci giocavano fenomeni, adesso invece..."

Franco Semioli, doppio ex di Fiorentina e Samodoria, ha parlato della prossima sfida e della viola a Lady Radio: "Fiorentina? Quando ci giocavo io erano gli anni d’oro, un pareggio in casa equivaleva...

Franco Semioli, doppio ex di Fiorentina e Samodoria, ha parlato della prossima sfida e della viola a Lady Radio: "Fiorentina? Quando ci giocavo io erano gli anni d’oro, un pareggio in casa equivaleva ad una sconfitta. I miei compagni erano fortissimi, calciatori di calibro internazionale, mentre adesso purtroppo la regressione della Fiorentina è netta. I viola non hanno la giusta costanza per puntare ad obiettivi importanti ma non so spiegarne il perché, quel che posso dire è che Firenze merita una Fiorentina come quella dei miei tempi. Babacar? Fa comodo alla Fiorentina, quando entra da il suo apporto quindi meriterebbe un po’ più di spazio. Già quando giocava in primavera ed io ero in prima squadra si vedevano le sue qualità, inoltre si allenava sempre bene senza lamentarsi, poi è normale che quando non si gioca si è scontenti”.