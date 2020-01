Dopo aver appeso le scarpette al chiodo nel 2016 Adrian Mutu, ex attaccante di Parma, Juventus e Fiorentina, ha deciso di intraprendere la carriera da allenatori. Dopo una breve parentesi come presidente della Dinamo Bucarest l’ex attaccante rumeno ha guidato prima il Voluntari in Romania e poi, fino ad oggi, la formazione riserve dell’Al-Wahda. Ad attenderlo però ci sarebbe una nuova avventura. Secondo quanto riportato dalla stampa rumena, infatti, Mutu potrebbe diventare il nuovo tecnico della Nazionale Under21 della Romania. Una nomina che dovrebbe diventare ufficiale nel giro dei prossimi giorni.

TuttoMercatoWeb.com