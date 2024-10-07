Mutu porta fortuna e applaude la Fiorentina: "Grande vittoria! Complimenti a tutto il Franchi per il sostegno"
Tra i presenti ieri allo stadio Artemio Franchi per vedere Fiorentina-Milan c'era anche Adrian Mutu. E il Fenomeno, che è stato acclamato dai tifosi gigliati durante il match, ha voluto celebrare il s...
Tra i presenti ieri allo stadio Artemio Franchi per vedere Fiorentina-Milan c'era anche Adrian Mutu. E il Fenomeno, che è stato acclamato dai tifosi gigliati durante il match, ha voluto celebrare il successo dei gigliati con un post su Instagram nel quale ha scritto: “Grande vittoria Fiorentina! Complimenti alla tifoseria e a tutto lo stadio in generale per il sostegno … bravi ragazzi”.
TMW: “LA FIORENTINA GODE DI UN’OPZIONE UNILATERALE PER RINNOVARE DE GEA A 2 MILIONI PER UN ANNO”
https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-gode-di-unopzione-unilaterale-per-rinnovare-de-gea-a-2-milioni-per-un-anno/271355/