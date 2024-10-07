Mutu porta fortuna e applaude la Fiorentina: "Grande vittoria! Complimenti a tutto il Franchi per il sostegno"

Tra i presenti ieri allo stadio Artemio Franchi per vedere Fiorentina-Milan c'era anche Adrian Mutu. E il Fenomeno, che è stato acclamato dai tifosi gigliati durante il match, ha voluto celebrare il s...

A cura di Redazione Labaroviola 07 ottobre 2024 14:45

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