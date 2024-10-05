Mutu è a Firenze: "Sono stato al Viola Park ospite di Pradè, è da grande squadra, impressionato"

Adrian Mutu è tornato per qualche giorno a Firenze , il numero 10 della Fiorentina dell'era Prandelli e Mihajlovic, è stato al Viola Park

Adrian Mutu è tornato a Firenze per girare un documentario, oggi è stato al Viola Park e domenica sarà al Franchi per Fiorentina-Milan, queste le sue parole:

Oggi sono stato ospite del direttore Daniele Prade al Viola Park . Sono rimasto molto impressionato dalle condizioni di allenamento e di recupero ma in generale da tutta la base sportiva, veramente bella, da grande squadra. Complimenti alla dirigenza, al Presidente Rocco Commisso e i suoi collaboratori ! Forza Viola !

LE PAROLE DI PALLADINO ALLA VIGILIA DI FIORENTINA-MILAN

https://www.labaroviola.com/palladino-dobbiamo-continuare-cosi-la-vittoria-ha-dato-entusiasmo-mandragora-fuori-qualche-settimana/271078/