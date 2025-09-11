Reginaldo racconta: "Alla Fiorentina ho giocato con campioni come Toni e Mutu, Prandelli un maestro"
L'ex attaccante della Fiorentina Reginaldo usa parole al miele per raccontare la sua esperienza alla Fiorentina, in particolare per Prandelli
A cura di Redazione Labaroviola
11 settembre 2025 20:11
L'ex attaccante della Fiorentina Reginaldo ha parlato nel podcast "Doppiopasso podcast" della sua esperienza calcistica, in particolare della sua parentesi in viola. Ecco le sue parole: "Dopo 5 anni al Treviso sono andato alla Fiorentina a giocare con gente come Toni, Mutu, Jorgensen e Frey. Davvero forti. Appena tornato dalle vacanze pesavo 94 kg, mi dissero che sembravo più un puglie che un calciatore: io e Frey corremmo un mese per dimagrire."
Sul suo ex allenatore Prandelli: "Un mister fantastico e spettacolare a livello umano. Per me Cesare è stato un maestro."