Reginaldo racconta: "Alla Fiorentina ho giocato con campioni come Toni e Mutu, Prandelli un maestro"

L'ex attaccante della Fiorentina Reginaldo usa parole al miele per raccontare la sua esperienza alla Fiorentina, in particolare per Prandelli

L'ex attaccante della Fiorentina Reginaldo ha parlato nel podcast "Doppiopasso podcast" della sua esperienza calcistica, in particolare della sua parentesi in viola. Ecco le sue parole: "Dopo 5 anni al Treviso sono andato alla Fiorentina a giocare con gente come Toni, Mutu, Jorgensen e Frey. Davvero forti. Appena tornato dalle vacanze pesavo 94 kg, mi dissero che sembravo più un puglie che un calciatore: io e Frey corremmo un mese per dimagrire."

Sul suo ex allenatore Prandelli: "Un mister fantastico e spettacolare a livello umano. Per me Cesare è stato un maestro."