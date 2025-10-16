Mutu e l’amore per la Fiorentina: “Orgoglioso di lavorare con questo club, Firenze è casa mia”

Dopo l’annuncio ufficiale della nuova partnership tra la Mutu Academy e la Fiorentina, diffuso ieri dai canali social del club viola, Adrian Mutu è tornato oggi a parlare con entusiasmo del progetto. L’ex attaccante gigliato ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram, condividendo emozioni, obiettivi e la visione che lo ha spinto a unire il proprio percorso a quello del club che lo ha reso protagonista in Serie A.

“È un grande orgoglio per me. Firenze è una città che porto nel cuore e la Fiorentina è una parte importantissima della mia carriera e della mia vita. Tornare ora a collaborare con questo club, anche in forma diversa, è come chiudere un cerchio e allo stesso tempo aprirne uno nuovo, pieno di entusiasmo”.

Come nasce questa collaborazione?

Un progetto nato da una visione condivisa del calcio giovanile, spiega Mutu:

“L’idea nasce naturalmente, da un dialogo tra persone che condividono la stessa visione del calcio giovanile. Attraverso la mia accademia, stiamo già lavorando in Romania per offrire ai giovani un percorso serio, professionale, vicino agli standard dei grandi club europei. Quando la Fiorentina ha mostrato interesse per una collaborazione formativa, ci siamo trovati subito sulla stessa lunghezza d’onda: valori comuni, attenzione per i giovani e voglia di costruire qualcosa di sostenibile”.

Ma in cosa consiste, nel concreto, l’accordo con la Fiorentina?

Mutu chiarisce:

“L’accordo prevede cambiamenti tecnici, stage, formazione per allenatori e osservazione dei giovani talenti. Alcuni dei ragazzi della mia accademia avranno la possibilità di allenarsi e mostrare le loro abilità al Viola Park, e la Fiorentina potrà guardarli da vicino. È un partenariato che guarda al futuro, allo sviluppo reciproco”.

Un’opportunità che va oltre il campo: per Mutu è anche un modo per restituire ciò che il calcio gli ha dato.

“Esatto. Ero un ragazzo con un sogno e so quanto significa avere qualcuno che crede in te. Oggi voglio essere quel ‘qualcuno’ per i giovani rumeni. Ho avuto la fortuna di giocare al massimo livello e imparare tanto; ora sento il dovere di restituire al calcio e ai ragazzi che lo amano”.