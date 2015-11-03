Notizie Adrian Mutu Academy Fiorentina

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Mutu e l’amore per la Fiorentina: "Orgoglioso di lavorare con questo club, Firenze è casa mia"

16 ottobre 2025 22:33

Mutu fa visita al Viola Park e annuncia collaborazione Fiorentina-Adrian Mutu Academy per il settore giovanile

07 luglio 2025 19:59

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