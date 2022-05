Mutu rivela: “Ho chiesto di poter venire a vedere Fiorentina-Juventus, mi hanno detto di inviare mail”

Adrian Mutu, nel corso della trasmissione di Lady Radio con Cesare Prandelli ospite, ha parlato della Fiorentina del presente e del passato:

“Con Prandelli avevo un rapporto come quello che c’è tra padre e figlio, eravamo un grande gruppo ed una grande squadra. Nella mia squadra vorrei sempre gente come Frey, Liverani, Santana, Gilardino. Prandelli è stato certamente il migliore allenatore che io abbia mai avuto. Sarei voluto tornare a Firenze per vedere Fiorentina-Juventus, ho chiamato la società per chiedere due biglietti e mi hanno risposto che dovevo mandare una mail, cosi ho lasciato stare e non sono più venuto”