Prandelli racconta quando Della Valle aveva venduto Mutu alla Roma: “Pensavo fosse uno scherzo”

Adrian Mutu ha organizzato una partita in suo onore in Romania per salutare come avrebbe desiderato già diversi anni fa. Alla partita hanno partecipato tantissimi ex giocatori della Fiorentina (CLICCA QUI PER LEGGERE E VEDERE IL VIDEO), tra questi era presente anche Cesare Prandelli che ha raccontato il retroscena di quando Corvino aveva venduto Adrian Mutu alla Roma nell’estate del 2009, queste le sue parole:

“Adrian mi chiamò e mi disse ‘Ciao Mister volevo salutarti, ho trovato un accordo con la Roma, sto andando a giocare li’. Io ero in campo ma non ci ho creduto, ho pensato che fosse uno scherzo, lui mi rispose ‘No mister è tutto vero, ti ringrazio ma sto andando’. Cosi dopo sono andato dai proprietari della Fiorentina e gli ho detto che se avessimo superato i preliminari di Champions avremmo incassato gli stessi soldi (20 milioni) e cosi potevano anche non cederlo. Andò cosi”