Milito racconta: “Non siamo andati in Champions per la tripletta di Mutu, vincevamo 3-0 in casa”

Diego Milito, ospite della Bobo Tv in diretta su Twitch, ha parlato anche della gara contro la Fiorentina quando vestiva la maglia del Genoa, il suo racconto: “In quel momento avevamo la possibilità di andare in Champions, noi siamo arrivati a pari punti con la Fiorentina ma abbiamo perso per lo scontro diretto. All’andata a Firenze abbiamo perso 1-0, al ritorno in casa nostra vincevamo 3-0 e poi ha fatto 3 gol Mutu con il terzo gol al novantesimo e abbiamo pareggiato, altrimenti saremmo andati in Champions”

🗣Milito racconta il 3-3 contro la Fiorentina 🎙 pic.twitter.com/pjTqVe09ny — Passione Fiorentina (@PassioneFiorent) February 21, 2023

