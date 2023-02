Commisso: “Scelto Firenze perchè è la città più bella. Ho investito 400 milioni senza i risultati sperati”

Rocco Commisso ha parlato agli studenti della Stanford University presso palazzo Capponi, ha ripercosso la sua storia personale, dall’Italia al trasferimento negli Stati Uniti, queste le sue parole riportate da Radio Bruno su Firenze e la Fiorentina:

“L’ho scelta perchè volevo dare qualcosa in cambio al paese in cui sono nato nel mondo del calcio oltre a far felice mia moglie, lei mi ha detto che avrei dovuto scegliere il posto che piaceva anche a lei. Firenze è la città italiana più bella, siamo qui da quasi 4 anni e abbiamo investito probabilmente 400 milioni di euro, un’ammontare enorme per una squadra che non ha ottenuto i risultati sperati. Il Viola Park avrà 13 campi e 10 edifici, li troveremo 400 persone ogni giorno, squadra maschile e femminile”

LE PAROLE DI MONTELLA