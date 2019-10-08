Mutu scherza: "Con me Ribery faceva panchina. Sogno di allenare la Fiorentina"
Adrian Mutu ha parlato al portale rumeno prosport.ro, queste le sue parole sulla squadra viola: "Il mio sogno è quello di allenare la Fiorentina. Ribery? Se fosse arrivato alla Fiorentina quando c'ero...
A cura di Redazione Labaroviola
08 ottobre 2019 15:33
Adrian Mutu ha parlato al portale rumeno prosport.ro, queste le sue parole sulla squadra viola: "Il mio sogno è quello di allenare la Fiorentina. Ribery? Se fosse arrivato alla Fiorentina quando c'ero io, avrebbe fatto panchina o magari avrebbe giocato dall’altra parte del campo (ride ndr)”