Labaro Viola

Mutu scherza: "Con me Ribery faceva panchina. Sogno di allenare la Fiorentina"

Adrian Mutu ha parlato al portale rumeno prosport.ro, queste le sue parole sulla squadra viola: "Il mio sogno è quello di allenare la Fiorentina. Ribery? Se fosse arrivato alla Fiorentina quando c'ero...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 ottobre 2019 15:33
Mutu scherza: "Con me Ribery faceva panchina. Sogno di allenare la Fiorentina" - Mutu, Fiorentina
Mutu, Fiorentina
News
Fiorentina
Mutu
Ribery
Condividi

Adrian Mutu ha parlato al portale rumeno prosport.ro, queste le sue parole sulla squadra viola: "Il mio sogno è quello di allenare la Fiorentina. Ribery? Se fosse arrivato alla Fiorentina quando c'ero io, avrebbe fatto panchina o magari avrebbe giocato dall’altra parte del campo (ride ndr)”

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok