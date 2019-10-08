Mutu scherza: "Con me Ribery faceva panchina. Sogno di allenare la Fiorentina"

Adrian Mutu ha parlato al portale rumeno prosport.ro, queste le sue parole sulla squadra viola: "Il mio sogno è quello di allenare la Fiorentina. Ribery? Se fosse arrivato alla Fiorentina quando c'ero...

A cura di Redazione Labaroviola 08 ottobre 2019 15:33

Mutu, Fiorentina

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