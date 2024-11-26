Mutu: "Frey è il portiere più forte della storia della Fiorentina, è stato tra i migliori portieri al mondo"

Alla presentazione del libro "Istinto puro" di Sebastian Frey era presente anche l'amico ed ex compagno ai tempi della Fiorentina Adrian Mutu, queste le parole del fenomeno all'evento:"Io e Seba ci si...

Alla presentazione del libro "Istinto puro" di Sebastian Frey era presente anche l'amico ed ex compagno ai tempi della Fiorentina Adrian Mutu, queste le parole del fenomeno all'evento:

"Io e Seba ci siamo conosciuti all'Inter, poi al Verona, al Parma e ovviamente alla Fiorentina. Dopo la Juventus mi ha chiamato Prandelli per venire a Firenze, Frey è un fratello, siamo rimasti amici, ci vediamo appena si può, anche le nostre famiglie si conoscono e si frequentano.

Lui per me c'è sempre stato, nel bene e nel male, quando lui è contento sono anche io contento, è stato tra i più forti portieri al mondo, secondo me il portiere più forte della storia della Fiorentina, lui aveva un riflesso incredibile, sulla linea era imbattibile, ci ha fatto vincere tante partite"

LE PAROLE DI CASSANO

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