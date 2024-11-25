Cassano: "Sottil ha qualità fisica e tecnica, se non si perde da solo può arrivare lontano"

Antonio Cassano esalta Palladino, per lui destinato ad una grande carriera, e Riccardo Sottil ieri autore dell'assist per il 2-0 di Kean

L'ex talento di Bari Vecchia dai microfoni di VivaelFutbolReal ha sottolineato positivamente la lettura tattica a gara in corso di Raffaele Palladino ed esaltato le qualità di Riccardo Sottil:

"Palladino è destinato ad una carriera super, ieri quando era in difficoltà ha tolto un centrocampista ed ha messo un'ala d'attacco, Sottil che ha fatto due tre sgasate e fatto assist. Sottil tra l'altro se non si perde da solo può arrivare lontano, ha grande qualità fisica e tecnica, ha forza, punta l'avversario e lo salta quasi sempre. Andando avanti di questo passo comunque la Fiorentina rischia di fare qualcosa di straordinario"

Bucciantini: “Fiorentina a quote impensabili, De Gea un vero terremoto sulla Serie A”

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