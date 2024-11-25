Bucciantini: "Fiorentina a quote impensabili, De Gea un vero terremoto sulla Serie A"

Per Bucciantini sognare per i viola è legittimo, più facile farlo con una sicurezza tra i pali che si sta dimostrando di un'altra categoria

Il giornalista ed opinionista Marco Bucciantini ha commentato ai microfoni di Radio Bruno Toscana l'ascesa esaltante della Fiorentina di Palladino:

“In questo momento, la palla va addosso a De Gea: ha questa capacità di chiudere la porta e gli attaccanti davanti a lui hanno paura. Corvino aveva ragione quando diceva che si può sbagliare la moglie, ma non il portiere e il centravanti’”.

“In questo bellissimo momento, la Fiorentina sta vincendo tantissime partite ma rischia di scendere subito nel momento in cui non vincerà. Con una squadra così sognare però è legittimo. Poi, vero, ci sono squadre più forti, ma anche la Fiorentina può migliorare. Gudmundsson è un giocatore da doppia cifra e in questo momento ancora manca: crea spazio dove non ci sarebbe, trova la porta in un attimo come ha fatto contro il Milan. Anche Colpani può migliorare, Sottil poi a sorpresa è stato re-incluso all'interno del gruppo dei titolari. Il dato reale però è la distanza creatasi con Milan, Bologna e Roma”.

"La Fiorentina già negli ultimi anni stava facendo bene ma se continua come quest'anno ha una proiezione da 80 punti in campionato. Una quota inimmaginabile a inizio stagione. Ripensiamo alla vittoria con il Milan: i due rigori parati da De Gea, un vero e proprio terremoto nel campionato italiano, due parate che hanno scosso anche lo spogliatoio rossonero. Tomori non gioca più e si è creata confusione attorno al rigorista. De Gea è un vero sisma per la Serie A”.

Palladino e Gasperini, l’allievo e il maestro protagonisti a sorpresa della lotta scudetto

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