Palladino e Gasperini, l'allievo e il maestro protagonisti a sorpresa della lotta scudetto

Atalanta e Fiorentina lavorano per restare in alto. In un campionato senza padroni possono lottare per il vertice sino alla fine

Sono stati protagonisti, insieme, uno da allenatore e uno da giocatore in un grande Genoa. Oggi, Gianpiero Gasperini e Raffaele Palladino sono allenatori entrambi e lo sono alla guida delle sorprese più positive del campionato, con Atalanta e Fiorentina che stanno letteralmente volando nel gruppo di testa.

Certo, l’Atalanta è difficile da considerare, effettivamente, una sorpresa, ormai, essendo abituata a veleggiare nei quartieri altissimi della graduatoria. C’è stata sicuramente meno presenza in tali posizioni, nel recente passato da parte dei viola, ma entrambe sono accomunate da un gioco brillante e spettacolare, dalla concretezza quando serve e da una serie di vittorie notevole. Sette successi consecutivi a testa. Il tutto, lascia credere che la loro permanenza a ridosso della vetta possa non essere episodica. E addirittura portare a un esito inatteso alla fine del campionato, in chiave scudetto, per lo meno se paragonato alle ambizioni di squadre almeno teoricamente più attrezzate.

C’è chi come il Milan sta deludendo le attese con un rendimento altalenante e contro la Juventus ha perso un’occasione. Anche dai bianconeri ci si aspettava qualche cosa in più, con qualche passo falso di troppo nonostante l’imbattibilità e con qualche difficoltà in attacco. Dove invece Retegui e Kean stanno facendo invece fuoco e fiamme a suon di gol, il secondo si sta trasformando in un rimpianto dalle parti di Torino. Anche Napoli e Inter, che pure stanno facendo bene, per ora non riescono a fare il vuoto.

Impressiona la crescita in termini di continuità assoluta dei bergamaschi, mentre i viola, con Palladino, hanno anche cambiato qualcosa a livello tattico (difesa a 4), ottenendo risultati davvero di rilievo. Tra le due, ci sarà qualche dubbio da sciogliere sulla tenuta della Fiorentina, mentre l’Atalanta potrebbe davvero arrivare in fondo questa volta. E sarebbe il compimento di un lungo percorso avviato anni fa e nobilitato dalla vittoria dell’Europa League nella scorsa primavera. La prova del nove potrebbe arrivare per gli orobici dalle sfide con Roma e Milan e per i viola da quella contro l’Inter.

Lo riporta calciomercato.it

Sandro Sabatini: “Fiorentina fatta con gli scarti, ora è una squadra disumana per il valore di mercato”

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