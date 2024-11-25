Sandro Sabatini: “Fiorentina fatta con gli scarti, ora è una squadra disumana per il valore di mercato”
Tanto di cappello alla Fiorentina. De Gea era tra gli scarti disoccupati
Sandro Sabatini ha parlato nel corso di Calcio Selvaggio della Fiorentina raccontando anche un aneddoto su Kokorin: “La Fiorentina è fatta con gli scarti del Milan, della Roma, della Lazio e della Juve. Gosens non ricordo neanche dove giocava. De Gea era gli scarti tra i disoccupati, adesso fa il portiere della Fiorentina.
Io una volta con il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, dissi: “Ma chi ha comprato Kokorin”? Un russo che non fece nulla, esagerai. Chiusi il collegamento e mi chiamò dicendomi: “Sono stato io”. Non si fa sconti a nessuno, quello che ha fatto la Fiorentina tanto di cappello, vendendo Nico Gonzalez si è pagata una squadra disumana per il valore di mercato”.
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