Mutu: “Gud? Mi somiglia. Kean può esplodere. Sogno di allenare la Fiorentina, sono sempre un tifoso”

Palladino? Mi hanno colpito gli 1vs1 a centrocampo, ricorda quello che fa Gasperini

Adrian Mutu, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato dei viola a La Gazzetta dello Sport: “La cosa che più mi ha colpito dei quattro fantastici giorni passati a Firenze, è stato l'amore dei tifosi nei miei confronti. Un sentimento reciproco, perché io continuo ad essere un tifoso della Fiorentina. Firenze per me sarà sempre una città speciale. Fiorentina-Milan? La squadra viola è stata brava ad aspettare i rossoneri e a ripartire velocemente. Erano anni che non vedevo la Fiorentina dal vivo, è stato bello. Mi aspettavo comunque di più dal Milan.

Palladino? Mi piacciono gli uno contro uno a centrocampo, non è una cosa nuova ma mi ha colpito. Ricordano molto quelli che fa Gasperini con l'Atalanta. Gudmundsson? Il suo stile è simile al mio. È un signor calciatore, ma deve entrare più nel vivo del gioco. Kean? È forte fisicamente e riesce a far salire la squadra. Mi è piaciuto il suo atteggiamento, se riuscirà a maturare ancora un po', esploderà in maniera definitiva. A cosa deve ambire la Fiorentina? Ad un piazzamento importante. Deve stare sempre tra le prime 7/8 squadre in Serie A. È il proprio obbligo. I giocatori e la società devono avere una mentalità da grande squadra perché è questa la storia della Fiorentina.

I tifosi sono incredibili. La passione è rimasta la stessa negli anni, è un elemento importantissimo. Viola Park? Sono rimasto impressionato dal centro sportivo viola. Non manca niente, è tutto di altissimo livello. È un posto pazzesco che ti permette di performare al meglio. È il futuro di questo sport, anche perché ogni squadra dovrebbe avere un centro sportivo del genere.

Mutu allenatore? Sogno di allenare un giorno in Serie A. Ho fatto pure il dirigente ma il mio futuro è in panchina. Ovviamente allenare a Firenze sarebbe fantastico, anche perché potrei tornare spesso a Fiesole: colline, tanta natura e buon cibo. In più Firenze vista dall'alto è fantastico, tornarci è stato bellissimo. Questa città è nel mio cuore”.

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