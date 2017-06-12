Mutu posta il figlio su Facebook: "Un nuovo fan della Fiorentina, Mamma e Papà ti amano"

Una foto che è tutta un programma: Tiago, il figlio di Adrian Mutu vestito già con la famigerata tuta "100% viola", il giocatore dimostra ancora quanto sia legato a Firenze e la Fiorentina e questa è...

A cura di Redazione Labaroviola 12 giugno 2017 16:20

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