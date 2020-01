La Fiorentina attraverso i propri canali social sta ricordando i precedenti al Dall’ara col Bologna. Nella foto risalta un capitano Dario Dainelli esultante ed in lontananza Felipe Melo. La gara terminò con la vittoria grigliata per 3-1. Doppio Mutu, Mingazzini per i rossoblu e Gilardino allo scadere.