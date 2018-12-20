Simeone, farà una nuova esultanza al prossimo gol per chiedere scusa. Ecco quale ha scelto...

Secondo quanto scrive La Nazione in edicola stamani, dopo le recenti polemiche, Giovanni Simeone starebbe pensando a una “dedica” o comunque a un’esultanza significativa in caso di gol contro il Milan...

Secondo quanto scrive La Nazione in edicola stamani, dopo le recenti polemiche, Giovanni Simeone starebbe pensando a una “dedica” o comunque a un’esultanza significativa in caso di gol contro il Milan per chiudere un caso che da lunedì ha riempito i social con ondate di rancore. Le indiscrezioni parlano di un inchino, quello che faceva sempre Mutu sotto la Fiesole dopo i suoi gol