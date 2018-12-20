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Simeone, farà una nuova esultanza al prossimo gol per chiedere scusa. Ecco quale ha scelto...

Secondo quanto scrive La Nazione in edicola stamani, dopo le recenti polemiche, Giovanni Simeone starebbe pensando a una “dedica” o comunque a un’esultanza significativa in caso di gol contro il Milan...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2018 11:09
Simeone, farà una nuova esultanza al prossimo gol per chiedere scusa. Ecco quale ha scelto... -
Rassegna Stampa
Mutu
Simeone
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Secondo quanto scrive La Nazione in edicola stamani, dopo le recenti polemiche, Giovanni Simeone starebbe pensando a una “dedica” o comunque a un’esultanza significativa in caso di gol contro il Milan per chiudere un caso che da lunedì ha riempito i social con ondate di rancore. Le indiscrezioni parlano di un inchino, quello che faceva sempre Mutu sotto la Fiesole dopo i suoi gol

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