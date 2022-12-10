Mutu: "Italiano può riportare la Fiorentina tra le prime quattro. Ritorno? È il sogno nel cassetto"

Al termine dell’International Cup, Adrian Mutu, ha parlato ai media presenti. Queste le parole del tecnico del Rapid Bucarest: “Preferirei essere ancora alla Fiorentina, più che giocarci contro. Ho vi...

Al termine dell’International Cup, Adrian Mutu, ha parlato ai media presenti. Queste le parole del tecnico del Rapid Bucarest: “Preferirei essere ancora alla Fiorentina, più che giocarci contro. Ho visto Italiano far bene, poi ho conosciuto il presidente e rivisto Pradè. È stata un’emozione, dopo tanti ricordi passati a Firenze. Spero possano riportare la tifoseria dove merita. Ho visto, rispetto al Dortmund, una Fiorentina aggressiva, con tanta voglia di far bene. La Serie A è molto difficile, per noi è stato un onore. È stato un allenamento, un bel test per vedere a che livello siamo. I miei giocatori hanno potuto vedere un gran ritmo”.

RITORNO A FIRENZE “Quello è il mio sogno nel cassetto. Parlando anche prima col presidente e col direttore lo dicevamo, ma c’è tempo. Vedremo in futuro, adesso devo fare risultati qui. Ho accettato di fare questo torneo perché c’era la Fiorentina, nonostante i tanti infortuni".

ITALIANO “Mi piacerebbe incontrarlo in campo da avversario. È stato bello rivederlo per il suo compleanno, gli ho fatto gli auguri. A Firenze capirà quanto significa la Fiorentina, ha l’obbligo di far bene e riportare la Fiorentina tra le prime quattro. Ha tutte le possibilità, ha il calcio nel cuore”.

PRANDELLI “Ci sentiamo spesso al telefono. Ho imparato tanto da lui. È stato un esempio da allenatore ma anche come uomo. Ho cambiato tanto il mio atteggiamento grazie a lui. Un allenatore deve avere delle soluzioni, non creare ulteriori problemi”.

ESPERIENZA DA ALLENATORE “Qua c’è tanta pressione, come Firenze quando si infiamma. Ma va bene così, mi tiene sul pezzo. Con professionalità si può andare ovunque, speriamo di lottare per il campionato l’anno prossimo”.

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