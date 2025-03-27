Mutu non ha dubbi: "Con la Juventus ho vinto 2 scudetti, ma sono stato più felice alla Fiorentina"

L'ex attaccante della Fiorentina, Adrian Mutu, ha rilasciato una lunga intervista al Telegraph, in cui ha confrontato la sua esperienza con la Juventus con quella vissuta a Firenze. Queste le sue paro...

L'ex attaccante della Fiorentina, Adrian Mutu, ha rilasciato una lunga intervista al Telegraph, in cui ha confrontato la sua esperienza con la Juventus con quella vissuta a Firenze. Queste le sue parole:

"Il campionato italiano mi ha messo sulla mappa internazionale e, dopo un periodo così turbolento e conflittuale in Inghilterra, mi ha riaperto le porte per continuare la mia carriera. Con la Juventus abbiamo vinto due scudetti, ma sono stato più felice alla Fiorentina, dove ho ritrovato la mia migliore forma".