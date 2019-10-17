Mutu: "La Fiorentina è la squadra del mio cuore e sogno di allenarla un giorno"

Il mister in seconda del Al-Wahda e grande ex giocatore viola Mutu ha parlato a Mutu a Gsp.ro: “Ho lasciato la Romania perché voglio imparare a fare bene l'allenatore. E voglio imparare a farlo molto...

Il mister in seconda del Al-Wahda e grande ex giocatore viola Mutu ha parlato a Mutu a Gsp.ro: “Ho lasciato la Romania perché voglio imparare a fare bene l'allenatore. E voglio imparare a farlo molto bene perché ho deciso di raggiungere un livello superiore rispetto a dove sono adesso. Voglio allenare una squadra italiana! Ma la Fiorentina è il mio sogno. Anche se non è la squadra più importante per cui ho giocato, è la più importante nel mio cuore. Sono stato benissimo come giocatore e voglio farlo ancora come allenatore. La Fiorentina è nel mio cuore, e i tifosi lo sanno. Tutti mi conoscono e se vado a Firenze mangio gratis ancora”.