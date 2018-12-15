(VIDEO): contro l’Empoli nel segno del 10: Baggio, Mutu ed Antognoni. Due le ricorrenze...
In occasione di Fiorentina-Empoli, come di consueto, vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi, con le immagini di Violachannel. Contro gli azzurri non tutti sanno che Baggio...
A cura di Redazione Labaroviola
15 dicembre 2018 11:22
In occasione di Fiorentina-Empoli, come di consueto, vi proponiamo la clip del Museo Fiorentina a cura di Stefano Borgi, con le immagini di Violachannel. Contro gli azzurri non tutti sanno che Baggio realizzò le prime sue reti in maglia viola, Antognoni l’ultima della carriera, e Mutu una perla tutta da gustare. L’ex di turno, insieme a Pasqual, è Beppe Iachini.