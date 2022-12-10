Oggi contro Mutu, un salto nel passato: lui sogna di allenare la Fiorentina

Italiano a Verona fu compagno di squadra di Mutu

Per questo, farà un certo effetto ritrovarselo contro nel triangolare che Adrian, attuale mister del Rapid Bucarest, vivrà da padrone di casa contro Fiorentina e Borussia Dortmund. Un incrocio particolare in attesa che le strade possano incrociarsi ancora. «Allenare la Fiorentina è il mio sogno nel cassetto - ha ammesso - ma vorrei diventare il tecnico viola quando sarò pronto al 100%, perché so cosa vuol dire la serie A». Parole sagge, che raccontano quanto Mutu sia cambiato.

Oggi, dopo aver disputato un Europeo Under 21 alla guida della Nazionale, è terzo in campionato e, domenica, ha pareggiato 1-1 in casa dell'Ar-ges. Prossima tappa, mercoledi contro il Petrolul. Prima però, c'è la Fiorentina. Contro quell'Italiano che, a Verona, fu suo compagno di squadra. E chissà. Magari il mister gli dirà che avrebbe bisogno come il pane di un 10 come lui che, partendo dall'esterno, segnava come un centravanti. Adrian sorriderà, continuando a sognare il giorno in cui, dalla panchina, tornerà a inchinarsi verso la curva. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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