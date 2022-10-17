Mencucci: “Mutu l’avevamo venduto alla Roma poi saltò. Non la presi benissimo poi segnò in CL"

Mutu era stato venduto alla Roma per 20 milioni

Ecco un altro passaggio dell’intervista a Mencucci: “La trattativa più difficile fu Mutu: l'avevamo venduto alla Roma, Pradé, che allora era giallorosso, mi aspettava per firmare un assegno da 20 milioni. Mi chiamarono per dirmi che non se ne fece nulla mentre ero già in viaggio. Lì per li non la presi benissimo, da amministratore i conti non tornavano. Poi quando Adrian segnò allo Slavia nel preliminare di Champions un amico mi scrisse "hai visto bischero, tu lo volevi vendere". Aveva ragione». Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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