Mutu: “L’inchino nasce per ringraziare i tifosi viola: la gente per strada, i bambini che mi amavano…”

Nel corso della Hall Of Fame della Fiorentina, Adrian Mutu ha spiegato da dove è nata l’esultanza per con l’inchino, questa la sua spiegazione:

L’esultanza con l’inchino? Non mi ricordo bene come nasce esattamente, volevo ripagare l’affetto che sentivo della tifoseria, la gente per la strada, i bambini, non sapevo come ringraziarli e mi è venuta quella cosa li., sono contento che è rimasta nella memoria del tifoso. Spero che un giorno lo canteranno ad un altro se no è un casino eh..”

LA GAZZETTA DELLO SPORT PARLA DEL MERCATO DI GENNAIO DELLA FIORENTINA