Gazzetta: “A gennaio la Fiorentina interverrà sul mercato ma senza fretta, serviranno le giuste occasioni”

La Fiorentina sta vivendo un momento straordinario grazie alle prestazioni eccezionali di Moise Kean, autore di 8 gol in campionato, e alla solidità difensiva garantita dalla coppia centrale Comuzzo-Ranieri e dalle parate decisive di De Gea. La squadra ha subito solo 3 reti nelle ultime 6 partite di Serie A, costruendo una delle migliori retroguardie del torneo.

Con 8 gol, è il trascinatore dell’attacco viola. La coppia Comuzzo-Ranieri e De Gea fra i pali hanno reso la difesa quasi invalicabile. A gennaio si unirà Nicolas Valentini (ex Boca Juniors), aggiungendo profondità alla difesa, mentre la società potrebbe cogliere altre opportunità di mercato senza fretta.

Dopo l’assenza nelle ultime tre gare, è pronto a tornare titolare. Adli ha mostrato segnali di crescita e può aggiungere imprevedibilità e incisività, mentre Mandragora si conferma una risorsa utile in assenza di Richardson. Con questi elementi, la Fiorentina è pronta a continuare la sua corsa sia in campionato che in Conference League. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.