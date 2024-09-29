Bucchioni: "Complimenti a Palladino per la formazione. Biraghi fuori accontenterà parte della critica"

Enzo Bucchioni plaude alla svolta offensiva del tecnico viola. Ad Empoli una formazione coraggiosa con l'inserimento di Kouame nel tridente

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni ha commentato a caldo dai microfoni di Radio Bruno Toscana la formazione proposta ad Empoli da Palladino:

"Bisogna fare i complimenti a Palladino per la spregiudicatezza della formazione. Biraghi in panchina non è del tutto una sorpresa ed accontenterà una parte della critica, l'inserimento di Kouame porta qualità e peso offensivo, segno che l'idea è quella di voler vincere. L'Empoli è in forma e forse era lecito aspettarsi un pò più di prudenza ma il tecnico evidentemente ha capito dagli allenamenti che la squadra è finalmente in grado di provare a dominare il gioco".

FORMAZIONE FIORENTINA: DIFESA A 4 CON GOSENS TERZINO, DAVANTI GUDMUNDSSON E KEAN

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