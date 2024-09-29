FORMAZIONE FIORENTINA: DIFESA A 4 CON GOSENS TERZINO, DAVANTI GUDMUNDSSON E KEAN
La formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro l'Empoli, questi gli undici titolari scelti da Palladino
A cura di Redazione Labaroviola
29 settembre 2024 16:55
Fiorentina di scena ad Empoli dove giocherà contro la squadra azzurra alle ore 18 allo stadio Castellani. Palladino deve fare a meno di Pongracic, ancora fuori dai convocati per problemi fisici. Questa la formazione ufficiale della Fiorentina
Modulo 4-2-3-1: De Gea, Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens, Bove, Cataldi, Colpani, Kouamè, Gudmundsson, Kean.
GILARDINO PARLA DEL FLOP GENOA
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