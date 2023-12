Italiano: “Barak non si è allenato per 4 mesi. Due punte? Non vogliamo mettere fuori Bonaventura”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dallo stadio del Ferencvaros il giorno prima della sfida di Conference League. Le sue parole:

“Ci teniamo tantissimo ad arrivare primi in questo girone, abbiamo la possibilità di avere due risultati su 3 e questo è da sfruttare, rispetto allo scorso anno il girone è molto più difficile, il Genk e il Ferencvaros si sono rivelate squadre forti. All’andata potevamo anche vincerla, ci teniamo a superare questo girone da primi in classifica, ci aspetta una bolgia, dobbiamo sfruttare questo doppio risultato. Si lavora sempre per migliorare, bisogna sempre fare meglio dell’anno precedente e del giorno precedente.

Nico sta bene ed ha recuperato, è stata corretta la gestione perchè ogni volta che si va in sovraccarico si rischia di saltare tante partite per poi giocare 20 minuti, domani è a pieno regime. Nico quando sta bene può dare un valore aggiunto per noi, se forziamo la mano rischiamo di perderlo e questa non è la nostra filosofia. Lui è al top e speriamo domani possa essere protagonista

Barak è stato uno degli artefici della scorsa stagione con grandi gol e molto pesanti. Quest’anno è stato fermo 4 mesi senza mai potersi allenare, sta iniziando ad intensificare, è in ballottaggio in ogni partita con Bonaventura, è fondamentale per noi in zona gol. Il suo unico problema è stata la condizione, ha avuto un problema serio che lo ha tenuto lontanissimo dal campo. Può darci fisicità, dinamismo, utile sulle palle inattive, può far bene come ha fatto bene lo scorso anno. Ha fatto gol importanti, sta crescendo lui e anche Maxime Lopez, è un play, credo che domani lui possa avere una grande possibilità per dimostrare il suo valore considerata l’assenza di Arthur

I risultati del Ferencvaros sono stati sfortunati ultimamente, ma sono state prestazioni di alto livello e da quando è arrivato Stankovic la squadra ha un’identità precisa. All’andata per 60 minuti ci hanno messo in difficoltà, mi aspetto una partita cosi.

Parisi deve stare sereno, la fiducia gli è stata dimostrata in tanti modi, sia per il fatto che lo abbiamo portato a Firenze e siamo quando lo abbiamo schierato in altre posizioni. Ha alternato grandi prestazioni a partite un pò sottotono ma può capitare, ha la grande personalità e sappiamo che qui tutti abbiamo grande fiducia. Può capitare a chiunque, basta un cross fatto bene, un dribbling e si sblocca. Mi aspetto una gara di grande personalità.

Abbiamo disputato un grande girone, l’esperienza dell’anno scorsa è servita, abbiamo gestito diversamente alcune situazioni, siamo il terzo attacco della competizione e non abbiamo mai perso. Ci siamo comportati molto bene in un girone tosto. Le coppe non tolgono, ti danno, ti fanno crescere in autostima e personalità. Ti vai a confrontare con altre squadra di valore, con stati caldi. Può capitare di perdere giocatori perchè non si recupera e si gioca veramente a distanza di pochi giorni. I giocatori che non sono stati convocati non hanno problemi grandi, per domenica sono a disposizione ma non aveva senso fargli fare un viaggio a vuoto con questi piccoli problemi

Nell’ultimo periodo si sono viste spesso le due punte, anche contro la Roma con Kouamè e Nzola. Però c’è un equilibrio da rispettare, avere un centrocampista in più ci permette di recuperare meglio il pallone e se vogliamo le due punte dobbiamo sacrificare Bonaventura, ha fatto 6 gol e non ci pensiamo. Nzola e Beltran possono giocare insieme, ma in questo momento il nostro equilibrio va tutelato. Secondo me stanno crescendo, Nzola l’ho visto bene contro la Roma, Beltran sta iniziano ad ambientarsi in maniera più veloce. Lo vedo diverso in allenamento, interagisce con tutti, sempre sorridente. La stagione non finisce domani, aperti a qualsiasi soluzione£

MOURINHO PARLA DELLA PARTITA CONTRO LA FIORENTINA