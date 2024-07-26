Nazione: "Il Comune di Firenze spinge per il Padovani. Uno sponsor per convincere la Fiorentina?"

La Fiorentina non vuole sborsare fondi per aumentare la capienza del Padovani

La Fiorentina lavora ancora per avere chiarezza sulla situazione del Franchi. Palazzo Vecchio, da parte sua, sta anche continuando a portare avanti il progetto dello stadio Padovani: un restyling da 10 milioni di euro per la parte rugby che, con almeno altri 7 milioni, potrebbe portare la capienza almeno a 18mila spettatori, consentendo così di ospitare, almeno sulla carte, le partite della Fiorentina. L’ipotesi di cambiare casa finora è sempre stata scartata dalla società per due motivi: la capienza comunque ridotta rispetto a quella del Franchi ’cantierato’ che sarà superiore ai 23mila posti. Ma anche la mancata volontà di sborsare i fondi mancanti per aumentare la capienza del Padovani. A fargli cambiare idea potrebbe essere l’arrivo di uno sponsor o di finanziamenti direttamente dal Comune? Ancora è presto per pensarci e tutta l’attenzione è concentrata sullo sprint dei lavori in vista di fine agosto. Ma anche su restyling e ampliamento del Padovani il tempo scorre.

A giugno dopo l’offerta presentata dalla ditta Nigro&C, la stessa che ha realizzato il Viola Park, è stato costituito il raggruppamento temporaneo di professionisti composto da sette soggetti tra i quali lo studio Archea di Marco Casamonti. Adesso terminati i controlli relativi ai requisiti di ordine generale dell’impresa servirà il progetto esecutivo. Lo scrive La Nazione.

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