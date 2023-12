Fiorentina a Empoli, la sindaca Barnini: ”Difficile gestire flusso tifosi e il Padovani non sarà pronto”

Si era vociferato della possibilità che la Fiorentina traslocasse temporaneamente ad Empoli in attesa della realizzazione del nuovo impianto, ma sul tema è prontamente intervenuta la sindaca Barnini:

”Ho ascoltato con attenzione le problematica del Comune di Firenze e della Fiorentina per quanto riguarda il Franchi e sulla loro idea di venire a giocare ad Empoli. Il Padovani non sarà pronto per il prossimo campionato e quindi serve una soluzione diversa. Io mi sono soltanto limitata a sottolineare le problematiche del passaggio della Fiorentina in un’altra città. Per ricapitolare: non saremmo in grado di gestire il flusso dei tifosi viola e ospiti, per non parlare poi dei problemi di ordine pubblico e di viabilità. Inoltre, ci saranno dei lavori anche al Castellani e quindi andrebbero controllati i tempi. Insomma, rimane una scelta impraticabile.”

