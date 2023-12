Amoruso: “Milenkovic il difensore più forte, Ranieri è il più affidabile. Sono la coppia perfetta”

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha detto la sua opinione sulla difesa viola, in particolare sui centrali a disposizione di Italiano. Queste le parole di Amoruso a Radio Bruno:

“Io penso che Milenkovic fisicamente se sta bene è uno dei più forti, quando sta bene è il più forte della Fiorentina ma Ranieri ha prestazioni costanti, non ricordo partite in cui ha fatto danni come hanno fatto Milenkovic, Quarta e Biraghi. Nel calcio come in tutti gli sport contano i risultati, si va a vedere chi fa la differenza e chi mantiene uno standard alto. In questo momento Italiano sta dando spazio a tutti ma prima o poi ci si dovrà affidare a delle certezze e secondo me la coppia perfetta è Milenkovic e Ranieri, quella più affidabile.

Lo avevamo detto già a inizio stagione che serviva un altro centrale di difesa, a gennaio non me lo aspetto perchè a me delle toppe mi interessa il giusto. Quando si fa mercato devi portare giocatori che devono essere migliori di quello che si hanno. Sicuramente siamo tutti d’accordo che serve un sinistro, ma devi avere caratteristiche e qualità pari a quelli che hai in rosa o superiori. Sappiamo a gennaio quanto è difficile trovare uno forte. Io delle toppe non me ne faccio nulla, abbiamo imparato che a gennaio fare meglio è difficile”

