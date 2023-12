Quarta ha già 5 gol segnati in campionato. Solo Nico Gonzalez e Bonaventura hanno fatto meglio

Nella cooperativa stagionale del gol della squadra viola, che ha visto andare a segno già 15 giocatori diversi per 41 volte nel corso delle 23 gare sin qui disputate, le reti di Martinez Quarta stanno acquisendo sempre più un valore maggiore. Il “Chino”, grazie al gol segnato alla Roma, ha portato a 5 il suo bottino stagionale, diventando il terzo miglior realizzatore gigliato dietro a Gonzalez (9) e Bonaventura (6).

In Conference League solo Gonzalez (con 3 reti, di cui una su rigore) ha segnato più di Quarta, attualmente a quota 2. Oltre alle 5 realizzazioni stagionali, messe a segno durante i 1.491 minuti giocati nelle 17 gare in cui è stato schierato, Quarta può vantare anche un assist. Da evidenziare, poi, come l’argentino (tra i più prolifici difensori fra quelli che disputano i maggiori campionati continentali) sia riuscito ad andare in gol in più maniere in questa annata: due volte di testa, due volte di sinistro ed una di destro.

Il valore aggiunto ed essenziale di Quarta, però, è rappresentato dall’essenzialità dei gol segnati, cioè quelli che hanno inciso in maniera fondamentale sul risultato finale. Sotto questo aspetto, infatti, solo Nico Gonzalez ne ha realizzati più di Quarta, cinque per l’esattezza. Quello con la Roma è stato il terzo gol stagionale “essenziale” per il difensore argentino.

In precedenza Lucas aveva realizzato, poco prima dell’intervallo, il preziosissimo gol del momentaneo vantaggio per 2-1 a Firenze contro l’Atalanta in campionato e, sempre al “Franchi” e sempre poco prima del doppio fischio, anche la rete del momentaneo pareggio contro il Genk. Da menzionare anche il gol segnato ad Udine, che sbloccò la gara vinta contro l’Udinese, contro cui andò a segno anche Bonaventura, ma solo nei minuti di recupero finali. Lo riporta La Nazione

LE IMMAGINI IN ESCLUSIVA DEL TOCCO DI MANI DI MANCINI