Immagini esclusive sul fallo di mano di Mancini dimostrano che il rigore per la Fiorentina è netto. Grave danno

Arrivano immagini esclusive, non mostrate dalle televisioni, sul fallo di mano di Mancini contro la Fiorentina in piena area di rigore a pochi minuti dal fischio finale. Le immagini mostrano, da un altro punto di vista, il tocco di mano netto con il braccio largo di Mancini che ribatte così al cross di Sottil. Un tocco di mano netto che non è stato visto dall’arbitro e non è stato visto attentamente dal Var.

LE PAROLE DI ANTOGNONI